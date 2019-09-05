KAEÜ'den bölgesel kalkınmaya destek

05.09.2019 17:32

Kırşehir Ahi Evran Ünivrersitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kente kaz, ördek ve tavşan tesisi kurulması için çalışma yürüten firmanın yetkilileriyle görüştü.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, Doğal Kaz, Ördek ve Tavşan Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nurettin Çelik ve beraberindekileri kabul etti.

Ziyarette konuşan Karakaya, üniversite olarak şehrin istihdamına katkı sağlayacak her projeye destek vermeye çalıştıklarını belirtti.

Üniversiteyi şehrin ihtiyacını gözeten ve sektörel olarak iş kollarını güçlendiren bir yapı olarak tanımlayan Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak şehrin gelişimi için her türlü iş birliğine açık olduklarını, bilimsel destek verilmesi noktasında katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ahmet Nurettin Çelik de kurmayı planladıkları tesis hakkında bilgi vererek, iş birliği içinde çalışmak istediklerini ve Kırşehir'de istihdam alanlarını geliştirmek için çaba gösterdiklerini aktardı.

Kaynak: AA