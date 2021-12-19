KAEÜ'den 50 akademisyen en çok atıf alanlar listesine girdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) 50 akademisyenin en çok atıf alanlar listesine girdiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası bilimsel araştırma kuruluşu AD Scientific Index'in Google Akademik açık profillerine göre hazırlamış olduğu ve 256 bilim alanında akademisyenlerin sıralandığı "Turkey Top 10.000 Scientists AD Scientific Index 2022 Version 1" çalışmasının yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, 212 ülke ve 14 bin 110 üniversitedeki 712 bin akademisyenden oluşan listede Türkiye'deki üniversite ve kurumlardaki en çok atıf alan akademisyenlerin de yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, şunları kaydetti:

"Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye adresli üniversitelerde en çok atıf alan ve en yüksek H index değerine sahip ilk 10 bin bilim insanının sıralandığı listeye girme başarısı gösteren 50 akademisyeni ile önemli bir başarı elde etti. Hepimizin bildiği gibi akademide kaliteyi gösteren parametrelerden biri de H indeksidir. AD Scientific İndex tarafından yayınlanan listedeki akademisyenlerimize, bu başarıya üretkenlikleriyle katkı verenlere teşekkür ediyorum. Üniversite olarak nitelikli ve topluma faydalı bilgi üretmeye devam edeceğiz."

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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