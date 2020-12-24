KAEÜ'de yeni kalite birimleri kuruldu
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KAEÜ'de yeni kalite birimleri kuruldu

24.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:54
KAEÜ'de yeni kalite birimleri kuruldu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Eğitimde Yeterliliğe Dayalı Kalite Güvence Sistemi Yönergesi çerçevesinde yeni kalite birimleri kurulduğu bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Eğitimde Yeterliliğe Dayalı Kalite Güvence Sistemi Yönergesi çerçevesinde yeni kalite birimleri kurulduğu bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, yönerge kapsamında kurulan Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğü ve bu koordinatörlüğe bağlı destek ofisleri çalışmalarına başladı.

Yeni kurulan eğitim kalite birimlerinin tanıtımıyla ilgili online tanıtım ve tanışma toplantısı düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, toplantıda yaptığı konuşmada, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) ile uzaktan eğitime öncülük yaptıklarını ifade etti.

Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatörlüğüyle de eğitim alanındaki çalışmalara yenilerini eklediklerini belirten Karaka, senato tarafından kabul edilen Eğitimde Yeterliğe Dayalı Kalite Güvence Sistemi Yönergesi sayesinde eğitimde kaliteyi artırmak ve geleceğin emanet edileceği gençlerin eğitimine önemli katkılar sağlamak amacıyla çalışma yaptıklarını aktardı.

Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve öğretim elemanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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