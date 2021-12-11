KAEÜ'de "Varlığı tanımada bilginin adaleti" söyleşisi - Haberler
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KAEÜ'de "Varlığı tanımada bilginin adaleti" söyleşisi

KAEÜ'de
AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Akademik Gelişim ve Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen "Varlığı tanımada bilginin adaleti" söyleşisi düzenlendi.

KAEÜ 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide konuşan Karakaya, yaradılışın insana verdiği en büyük kıymetin idrak edebilme olduğunu anımsattı.

İdrak sayesinde insanın hem kendini hem de yaratanını bilme bilincine ulaştığını aktaran Karakaya, felsefe tarihinin bu idrakın yollarını tartışmakla geçtiğini ifade etti.

Söyleşinin ardından Rektör Karakaya, öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.

KAEÜ'de Varlığı tanımada bilginin adaleti söyleşisi

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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