KAEÜ'de "Varlığı tanımada bilginin adaleti" söyleşisi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Akademik Gelişim ve Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen "Varlığı tanımada bilginin adaleti" söyleşisi düzenlendi.

KAEÜ 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide konuşan Karakaya, yaradılışın insana verdiği en büyük kıymetin idrak edebilme olduğunu anımsattı.

İdrak sayesinde insanın hem kendini hem de yaratanını bilme bilincine ulaştığını aktaran Karakaya, felsefe tarihinin bu idrakın yollarını tartışmakla geçtiğini ifade etti.

Söyleşinin ardından Rektör Karakaya, öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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