KAEÜ'de üniversite öğrencilerine yönelik sosyal medya çalışmaları Kırşehir'de Türk ve yabancı aday üniversite öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik sosyal medya hesapları oluşturuldu.

Kırşehir'de Türk ve yabancı aday üniversite öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik sosyal medya hesapları oluşturuldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, kente ilk kez gelecek Türk ve yabancı öğrencilere yönelik, bilgilerin sunulduğu sosyal medya hesapları hazırladı.

Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenlerinin yanı sıra, eğitimleri devam eden öğrenciler de çalışmaya destek verirken, aday öğrencilere detaylı bilgiler veriliyor.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nur Çetin, "Ahi Evran Uni Paradigma" ismiyle açılan sosyal medya hesaplarında daha fazla öğrenciye interaktif olarak ulaştıklarını aktardı.

Mevcut ve aday öğrencilere ulaşırken, talep ve görüşlerini de bu kanallar aracılığıyla daha hızlı aldıklarını anlatan Çetin, "Sosyal medya hesapları ile hazırladığımız faydalı ve önemli içerikleri de sunuyoruz. Öğrenciler ile iletişim ve etkileşimi artırmak için uygulamalarımız, tanıtımlarımız ve sunumlarımızda yine bu kanalları kullanıyoruz. Kırşehir'de yabancı öğrenciler üniversitemizde eğitim alıyor. Onların kente aidiyet duygusu kazanmaları ve kent, üniversite ve bölüm hakkında bilgi alabilmeleri için yapılan çalışmayı çok önemli görüyoruz. Akademisyenlerimiz, bölüm öğrencilerimiz üniversite ve şehir hakkında düşünlerini de yine burada paylaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Hazırlanan videolarda, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü ve Öğretim Üyesi Doç Dr. Erman Akıllı, yabancı öğrenciler için sağlanan imkanlar, öğrenci değişim programları, Dr. Öğretim Üyesi Öner Akgül ise bölümde verilen dersler, kentteki sosyal yaşam, Dr. Burak Güneş ise bölüm çalışmaları, öğrenci çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitim alan öğrencilerin hazırladıkları videolarda yayınlanırken, öğrenciler kentteki eğitim yapısı, barınma ve sosyal yaşamı anlattı.

Kaynak: AA