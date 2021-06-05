KAEÜ'de "Türkiye'de Tohumculuk Sektörünün Durumu ve Gelecek Vizyonu Konferansı"
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KAEÜ'de "Türkiye'de Tohumculuk Sektörünün Durumu ve Gelecek Vizyonu Konferansı"

KAEÜ'de 'Türkiye'de Tohumculuk Sektörünün Durumu ve Gelecek Vizyonu Konferansı'
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi tarafından "Türkiye'de Tohumculuk Sektörünün Durumu ve Gelecek Vizyonu Konferansı" düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi tarafından "Türkiye'de Tohumculuk Sektörünün Durumu ve Gelecek Vizyonu Konferansı" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, konferansın açılışında konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin tarım alanında birçok konuda öncü olduğunu anımsatarak, tarımsal üretimin her geçen gün daha da önem kazandığını dile getirdi.

Genetik çeşitliliğin korunmasının bitkisel üretimin sürdürülebilirliği bakımından önemli olduğunu hatırlatan Rektör Karakaya, Türkiye'de daha kaliteli ürünler yetişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Tohum teknolojisi ile dünyada ve Türkiye'de tohumculuk sektörüyle ilgili sunum yapan Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Selahattin Çınar ve Doç. Dr. Funda Atila, tarımın bitkisel ve hayvansal üretimi içeren, temel ihtiyaçları karşılayan stratejik bir sektör olduğunu anlattı.

Çınar ve Atila, Dünya tohumculuk ticaretinde Türkiye'nin 11. sırada yer aldığını anlatarak, son 15 yılda tohumluk üretimini 4 kat, ihracatını ise 6 kat artırdığını ifade ettiler.

Konferansta, Türkiye'nin ihraç ettiği tohumların başında mısır, ayçiçeği, buğday gelirken, ithal ettiği tohumların başında ise sebze grubu, patates ve mısırın yer aldığı da aktarıldı.

Konferansın sonunda katılımcılar, üniversite-kamu araştırma enstitüleri-özel sektör işbirliği ile sektöre verilen desteklerin artarak devam etmesi durumunda, Türk tohumculuğunun çok daha iyi yerlere gelebileceğini vurguladı.

KAEÜ'de 'Türkiye'de Tohumculuk Sektörünün Durumu ve Gelecek Vizyonu Konferansı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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