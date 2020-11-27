KAEÜ'de "Türk Toplumunda Kadın" paneli düzenlendi
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KAEÜ'de "Türk Toplumunda Kadın" paneli düzenlendi

27.11.2020 19:49 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:52
KAEÜ'de

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) "Türk Toplumunda Kadın" paneli düzenlendiği bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) "Türk Toplumunda Kadın" paneli düzenlendiği bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, uzaktan bağlantıyla online olarak gerçekleştirilen panel, Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı ve üniversitenin Youtube kanalından yayınlandı.

Panelin moderatörlüğünü yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Emine Şener, önemli bir sosyal sorun olan kadına karşı şiddetin nedenleri hakkında bilgi vererek insana karşı her türlü şiddete karşı olduklarını belirtti.

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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin de yaptırımların yanı sıra yaşam tarzında, kadın, erkek, çocuk, aile arası kaliteli iletişimde yapılabilecek olumlu gelişmelerin daha etkili sonuçlar verebileceğini ifade etti.

İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Suzan Yıldırım ise Hazreti Muhammed'in kadınlara verdiği değeri örnekler üzerinden anlatarak, eşleriyle ilişkilerinde sevgi, saygı ve nezakete dayalı ahenkli bir üsluba dikkat ettiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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