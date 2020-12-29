KAEÜ'de "Türk Dış Politikası Diplomasi ve Irak" konferansı düzenlendi
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KAEÜ'de "Türk Dış Politikası Diplomasi ve Irak" konferansı düzenlendi

29.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:18
KAEÜ'de

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), "Türk Dış Politikası Diplomasi ve Irak" konferansı düzenlendiği bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), "Türk Dış Politikası Diplomasi ve Irak" konferansı düzenlendiği bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin YouTube kanalı üzerinden online olarak yayınlanan konferansa Türkiye Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız konuşmacı olarak katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin, Türkiye ile Irak'ın tarihi bağlarına ve gelişen ilişkilerine değinerek, bu konferansı önemsediklerini vurguladı.

Büyükelçi Fatih Yıldız da Kırşehir'in tarih açısından önemine atıfta bulunarak, Ahi Evran Veli'nin de bir dönem Irak'ta bulunduğunu aktardı.

Bu yönüyle Mezopotamya ile Anadolu arasındaki kültürel, dini ve tarihi bağları ayırt etmenin güç olduğuna işaret eden Yıldız, Türkiye'nin önemli tarihi medeniyetlerin beşiğinde bulunduğunu kaydetti.

Türkiye ile Irak'ın bölgesel olarak üç önemli ilişkisi olduğunun altını çizen Yıldız, bunların siyasi ve güvenlik ilişkileri, ekonomik ve ticari ilişkiler ile beşeri ilişkiler olduğunu, bir yıl içerisinde ortalama bir milyon Irak vatandaşının Türkiye'ye geldiğini elirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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