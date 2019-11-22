KAEÜ'de "Rektör-Öğrenci Buluşması"

22.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:46

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ahilik ve kardeşlik geleneğinin en önemli unsurunun insanda kalite olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen "Rektör- Öğrenci Buluşması" etkinliğinde, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik mimarlık ve ziraat fakülteleri ile yüksek okul öğrencileriyle bir araya geldi.

Karakaya, burada yaptığı konuşmada, gençlerin tarihi kaynaklar ve kültürel değerlerle kendilerini daha da geliştirmelerinin önemli olduğunu aktararak, öğrencilerin dünyayı gözden geçirmeleri, gelişmeleri düşünmeleri ve bunları da değerlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.

Ahilik prensiplerini ve kardeşlik anlayışını öğrencilere öğretmeye gayret ettiğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Ahilik ve kardeşlik geleneğinin en önemli unsuru insanda kalitedir. Ahi Evran-ı Veli'nin diyarında ve ismini ondan alan üniversitemizde eğitimde kalite çalışmasını başlattık. Üniversitemizde gerçekleşen kalite yönetim sistemi çalışması ile Ahi Evran-ı Veli'ye vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Kalite yönetim sistemi çalışması kapsamında eğitim fakültemizde Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesini (AYDEP) iki yıldır uyguluyoruz. İlerleyen dönemlerde tüm fakültelerimizde ve yüksek okullarımızda da bu projeyi uygulamaya koyacağız. Öğrencilerimizin Ahilik ahlakı, kardeşliği ve prensiplerini en iyi şekilde öğrenmelerini istiyoruz. Öğrencilerden kalite sistemimizin bir gereği olan memnuniyet anketlerine katılmalarını istiyoruz. Üniversitemizin daha da gelişmesi ve öğrencilerin isteklerine cevap verilmesi adına önemli bir çalışmadır."

Kaynak: AA