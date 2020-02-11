KAEÜ'de öğrenciler için yeni yemekhane açıldı

11.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:12

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ), öğrenci talepleri doğrultusunda yeni yemekhane açıldı.



Öğrencilere daha kaliteli hizmet sunmak ve öğrencilerin zaman sorununa çözüm üreterek sıra beklemeden yemek yemelerini sağlamak amacıyla Süleyman Türkmani Yemekhanesi hizmete başladı. 840 kişi kapasitesine sahip olan Süleyman Türkmani Yemekhanesi tüm öğrencilerin hizmetine açık olarak ikinci öğretim öğrencilerine de yemek hizmeti sunuyor. Öğrencilerin yemek ve barınma sorunları ile yakından ilgilenen ve çözüm odaklı bir yaklaşım ile öğrencilerin taleplerine hızla cevap vermeye gayret gösterdiklerini ifade eden KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, rektör-öğrenci buluşmalarında ortaya çıkan isteklerin yerine getirilmeye çalışıldığını söyledi.



Öğrencilerden gelen tüm talepleri tek tek değerlendirdiklerini ifade eden Rektör Karakaya, "Öğrencilerimizin her biri bizim için çok kıymetli. Bu nedenle onların istekleri ile yakından ilgileniyoruz" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA