KAEÜ'de Muharrem Ertaş'ı anma programı düzenlendi - Haberler
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KAEÜ'de Muharrem Ertaş'ı anma programı düzenlendi

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
KAEÜ'de Muharrem Ertaş'ı anma programı düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), bozlak ustası Muharrem Ertaş için anma programı düzenlendiği bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), bozlak ustası Muharrem Ertaş için anma programı düzenlendiği bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, program, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa konuşmacı olarak katılan Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Salahaddin Bekki, Muharrem Ertaş'ın hayatı hakkında bilgi verdi.

Ertaş'ın, çocukluğundan itibaren düğünlerde ve bayramlarda saz çalmaya başladığını ifade eden Bekki, en iyi bozlak okuyucularından biri olduğunu, geleneksel halk müziğinin önemli temsilcileri arasında yer aldığını aktardı.

Konuşmanın ardından, Haydar Yasin Ertaş, Naci Şimşek, Muhammed Ali Bal, Neşet Doğan ve Kürşat Yaşar, Muharrem Ertaş'ın türkülerini seslendirdi.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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