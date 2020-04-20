KAEÜ'de lisansüstü tez savunmaları AYDEP ile yapılıyor Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) lisansüstü tez savunmalarının uzaktan eğitim kapsamında Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Sistemi (AYDEP) ile yapılmaya başlandığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) lisansüstü tez savunmalarının uzaktan eğitim kapsamında Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Sistemi (AYDEP) ile yapılmaya başlandığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamada, uzaktan eğitim hamlesinin bir adım daha ileriye taşınarak, lisansüstü tez savunmalarında da öğrencilere katkı yapıldığı belirtildi.

Öğrencilerin çalışmalarını AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yaptığı ifade edilen açıklamada, ilk doktora tez savunmasının 17 Nisan tarihinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Savunmanın, iki akademisyeni başka üniversiteden olmak üzere beş jüri üyesinin katılımı ile gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, AYDEP üzerinden yapılan tüm canlı derslerde olduğu gibi tez savunmasına ilişkin tüm konuşmalar ve görüntülerin de kayıt altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle insan hareketliliğinin kısıtlandığı bu dönemde lisansüstü programlardaki derslerin ve tez çalışmalarının aksamadan devam etmesinin öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Kaynak: AA