KAEÜ'de koronavirüs nedeniyle etkinlikler iptal edildi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart ayı sonuna kadar planlanan tüm etkinlikler iptal edildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart ayı sonuna kadar planlanan tüm etkinlikler iptal edildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde koronavirüs önlemleri çerçevesinde bir dizi tedbir kararı alındığı belirtildi.

Etkinliklerin iptalinin de tedbirler arasında bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 13-31 Mart 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan tüm etkinlikler (konferans, panel, sempozyum, seminer, gezi vb.), üniversitemiz rektörlüğü tarafından iptal edilmiştir." denildi.

Kaynak: AA