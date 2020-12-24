KAEÜ'de korona günlerinde psikolojik sağlık konferansı yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde psikolojik sağlamlık konferansı verildi.

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 'Korona Günlerinde Psikolojik Sağlamlık' konulu konferans yapıldı. AYDEP sistemi ve Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanan konferans Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı personeli Psikolog Büşra Esra Aydoğan tarafından verildi. Korona virüsün oluşturduğu belirsizliklere odaklanmak yerine kontrol edebildiğimiz noktalara odaklanmanın önemine değinen Psikolog Büşra Esra Aydoğan, kriz ve travma oluşturan durumları açıkladı. Aydoğan, travma ile kriz arasındaki farklara dikkat çekti. Kişilerin strese karşı verdiği tepkileri sıralayan ve bu tepkilerin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini anlatan Aydoğan, bunların beklenen tepkiler olduğunu fakat bu tepkilerin kişinin hayatını etkilediğinde bir uzmandan yardım alınması gerektiğini belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı