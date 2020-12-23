KAEÜ'de "Korona Günlerinde Psikolojik Sağlamlık" konferansı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KAEÜ'de "Korona Günlerinde Psikolojik Sağlamlık" konferansı düzenlendi

23.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:40
KAEÜ'de

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), "Korona Günlerinde Psikolojik Sağlamlık" konferansı düzenlendiği bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), "Korona Günlerinde Psikolojik Sağlamlık" konferansı düzenlendiği bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen konferans, üniversitenin Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı ve YouTube kanalı üzerinden online olarak yayımlandı.

Konferansta konuşan psikolog Büşra Esra Aydoğan, koronavirüs sürecinde ihtiyaç duyulduğu anda kişilerin uzman yardımı almasının önemli olduğunu ifade etti.

Koronavirüsün kriz ve travma oluşturmaması için kontrol edilebilen noktalarına odaklanılması gerektiğini belirten Aydoğan, beklenmedik ve istenmedik değişikliklerin kriz olarak tanımlandığını vurguladı.

Kişilerin strese karşı verdiği tepkileri anlatan Aydoğan, bu tepkilerin kişiden kişiye farklılık gösterdiğine işaret ederek, böyle durumlarda bir uzmandan yardım alınması gerektiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Coşkun Sabah Merve Dizdar İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Ryan Babel Ozan Tufan Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAEÜ'de "Korona Günlerinde Psikolojik Sağlamlık" konferansı düzenlendi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 17:58:15. #1.15#
title