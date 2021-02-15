KAEÜ'de kalite süreci ve AYDEP çalışmaları değerlendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KAEÜ'de kalite süreci ve AYDEP çalışmaları değerlendirildi

15.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:55
KAEÜ'de kalite süreci ve AYDEP çalışmaları değerlendirildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Platformu (AYDEP) çalışmaları ve kalite süreci değerlendirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Platformu (AYDEP) çalışmaları ve kalite süreci değerlendirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 yılı birinci kalite komisyonu toplantısı, AYDEP üzerinden çevrim içi bağlantı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite yönetim sistemi ve AYDEP ile Türkiye'ye örnek olan çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Millete hizmet ederek kaliteli insan yetiştirmenin temel görevleri olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışma ve projelerden, kalite ve AYDEP çalışmaları Türk yükseköğretiminde önemli örneklerdir. Gönül dünyamızda bağlandığımız enerjiyle örnek çalışmalar yapıyoruz. İki günü denk olmayan insanlar olacağız ve hep daha iyiye ulaşmak için durmadan çalışacağız. Günümüz boş geçmemeli çünkü bizim bu millete bir borcumuz var. Bizler gayret gösterip iyi niyetle doğruyu tartışırsak üniversitemiz, ülkemiz ve dünya için kalite anlayışını işte o zaman ortaya koyarız. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ve ülkemizin muhatabı olan öğrencilerimiz için başarılı çalışmalar yapmak zorundayız."

Karakaya'nın ardından Üniversite Kalite Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, "Eğitimde Yeterliğe Dayalı Kalite Güvence Sistemi Yönergesi" ve "Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi" hakkında bilgi verdi.

Toplantıya rektör yardımcıları ve kalite koordinatörlüğü ekip görevlileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Osman Kavala Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Sibel Can Hande Erçel Meghan Markle
Spor Ömer Ali Arda Turan Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAEÜ'de kalite süreci ve AYDEP çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 16:59:06. #1.16#
title