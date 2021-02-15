KAEÜ'de kalite süreci ve AYDEP çalışmaları değerlendirildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Platformu (AYDEP) çalışmaları ve kalite süreci değerlendirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 yılı birinci kalite komisyonu toplantısı, AYDEP üzerinden çevrim içi bağlantı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite yönetim sistemi ve AYDEP ile Türkiye'ye örnek olan çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Millete hizmet ederek kaliteli insan yetiştirmenin temel görevleri olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışma ve projelerden, kalite ve AYDEP çalışmaları Türk yükseköğretiminde önemli örneklerdir. Gönül dünyamızda bağlandığımız enerjiyle örnek çalışmalar yapıyoruz. İki günü denk olmayan insanlar olacağız ve hep daha iyiye ulaşmak için durmadan çalışacağız. Günümüz boş geçmemeli çünkü bizim bu millete bir borcumuz var. Bizler gayret gösterip iyi niyetle doğruyu tartışırsak üniversitemiz, ülkemiz ve dünya için kalite anlayışını işte o zaman ortaya koyarız. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ve ülkemizin muhatabı olan öğrencilerimiz için başarılı çalışmalar yapmak zorundayız."

Karakaya'nın ardından Üniversite Kalite Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, "Eğitimde Yeterliğe Dayalı Kalite Güvence Sistemi Yönergesi" ve "Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi" hakkında bilgi verdi.

Toplantıya rektör yardımcıları ve kalite koordinatörlüğü ekip görevlileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner