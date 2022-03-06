KAEÜ'de "İslam ve Bilim" söyleşisi düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Akademik Gelişim ve Düşünce Topluluğu tarafından "İslam ve Bilim" söyleşisi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Ahi Evran Kongre Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir'in konuşmacı olarak katıldığı "İslam ve Bilim" söyleşine çok sayıda öğrenci katıldı.

Söyleşide konuşan Aydemir, Allah'ın ilim yapabilmek için fıtrat verdiğini, eğitim, ilim ve araştırmanın insanın en önemli ve rafine meziyeti olduğunu anımsattı.

Varlık içerisinde her şeyin bir anlamsal karşılığı olduğunu, insanın boş yere yaratılmadığı idrakinin gerektiğini aktaran Aydemir, varlığın bu sistemsel mucizesini Allah'ın yarattığı alem üzerinden okumak gerektiğini hatırlattı.

Aydemir, "Alemi var eden Allah'ın adıyla mı okuma sürecine gireceğiz yoksa var edeni denklemin dışında tutup sadece varlığı varlık içerisindeki işleyişiyle mi ele alacağız? Var edeni işleyişin içinde tuttuğumuz 8, 9, 10. yüzyıllarda fizikte kimyada biyolojide tıpta özellikle matematikte dünyaya bu bilimlerin algoritmasını öğreten bir konumdaydık. Mesela sıfırın kullanılması Harezmi ile başlar. Harezmi kimdir? Kuran'ı iyi bilen hadisi iyi bilen sünneti iyi bilen bir bilim adamı." ifadelerini kullandı.