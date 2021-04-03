KAEÜ'de dezenfektan üretimine başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAEÜ'de dezenfektan üretimine başlandı

Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel
KAEÜ'de dezenfektan üretimine başlandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) dezenfektan üretimine başlandığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) dezenfektan üretimine başlandığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Ahi Evran Üniversitesi Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (AHİLAB) bünyesinde salgınla mücadele çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AHİLAB Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Çınarlı, şunları kaydetti:

"Yaşanan pandemi sürecinde başta üniversitemiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfektan ihtiyacını gidermek amacıyla dezenfektan üretimine başladık. Üretim noktasında Dünya Sağlık Örgütünün önermiş olduğu formülleri esas alarak ürünlerimizin anti bakteriyel testlerini yapıyor ve kullanıma sunuyoruz. Ürünlerimizin kullanım amaçlarına göre farklı hacimli ambalajlar kullandık ve gelecek taleplere göre de özel ambalajlama yapabilir. Gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından farklı temizlik ve kozmetik ürünlerinin de üretimlerini de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Üretim proseslerinin gerçekleşmesi halinde öğrenciler için yeni uygulama alanları oluşacağı düşüncesindeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fazıl Say Hazal Kaya Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cenk Tosun Metin Oktay Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KAEÜ'de dezenfektan üretimine başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 13:40:11. #1.16#
title