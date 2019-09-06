KAEÜ'de çevre yolu yapımı değerlendirildi

06.09.2019 14:12

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ), çevre yolunun tamamlanmasıyla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldığı belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Baylar ve Kırşehir Karayolları 61. Şube Şefi Erkan Kılıç, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri, yapımı devam eden çevre yolu, üniversitenin yeni giriş kapısı ve camisinin entegrasyonu hakkında Rektör Karakaya'ya bilgi vererek, son durumu değerlendirdi.

Karakaya da üniversiteye ulaşımın daha kolay sağlanması amacıyla Kırşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalıştıklarını ve çevre yolu yapımının tamamlanarak üniversiteye kazandırılmasını amaç edindiklerini vurguladı.

Karayolları tarafından yapımı devam eden çevre yolu ile üniversitenin yeni giriş kapısı ve üniversite camisinin birleştirilmesine katkı sağlayacağını anlatan Rektör Karakaya, şehrin tüm kurumları ile iş birliği içinde çalışmaktan mutlu olduklarını aktardı.

Kaynak: AA