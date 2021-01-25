KAEÜ'de anatomi tezli yüksek lisans programı açıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) anatomi tezli yüksek lisans programı açıldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan anatomi tezli yüksek lisans programında akademisyenlerin yetiştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Üniversitenin lisansüstü eğitime önem verdiği vurgulanan açıklamada, Tıp Fakültesinin sağlık sektöründe öncü olması için de uzmanlık eğitimlerinin verilmesine devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, lisansüstü eğitimi önemsediklerini ve bu alandaki çalışmaları özenle devam ettirdiklerini kaydetti.

Tıp eğitimine katkıda bulunmak ve bu alanda öğrencilerin uzmanlaşmasını sağlamak istediklerini anlatan Rektör Karakaya, "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak amacımız, hep en iyiye ulaşmak. Önceliğimiz yetiştirdiğimiz bireylerin kaliteli, nitelikli ve donanımlı olarak hayata atılmalarıdır. Bu nedenle lisansüstü programlarımızı hızla çeşitlendiriyoruz. Akademik kariyer yapmak isteyen tüm öğrencilerimize bu imkanı sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız