KAEÜ'de anatomi tezli yüksek lisans programı açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KAEÜ'de anatomi tezli yüksek lisans programı açıldı

25.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:16
KAEÜ'de anatomi tezli yüksek lisans programı açıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) anatomi tezli yüksek lisans programı açıldığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) anatomi tezli yüksek lisans programı açıldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan anatomi tezli yüksek lisans programında akademisyenlerin yetiştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Üniversitenin lisansüstü eğitime önem verdiği vurgulanan açıklamada, Tıp Fakültesinin sağlık sektöründe öncü olması için de uzmanlık eğitimlerinin verilmesine devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, lisansüstü eğitimi önemsediklerini ve bu alandaki çalışmaları özenle devam ettirdiklerini kaydetti.

Tıp eğitimine katkıda bulunmak ve bu alanda öğrencilerin uzmanlaşmasını sağlamak istediklerini anlatan Rektör Karakaya, "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak amacımız, hep en iyiye ulaşmak. Önceliğimiz yetiştirdiğimiz bireylerin kaliteli, nitelikli ve donanımlı olarak hayata atılmalarıdır. Bu nedenle lisansüstü programlarımızı hızla çeşitlendiriyoruz. Akademik kariyer yapmak isteyen tüm öğrencilerimize bu imkanı sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Aleyna Tilki Serdar Ortaç Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Okan Buruk Cüneyt Çakır Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Rusya Aralık İntihar Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAEÜ'de anatomi tezli yüksek lisans programı açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 17:32:00. #1.15#
title