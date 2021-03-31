KAEÜ'de 2022-2026 stratejik plan dış paydaş toplantısı yapıldı

2026 stratejik plan dış paydaş toplantısı yapıldı.

2026 stratejik plan dış paydaş toplantısı yapıldı.

Üniversitede stratejik plan hazırlama sürecinde paydaşlar ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi arasında daha etkin iş birlikleri tesis edilmesi yapılan toplantı ile sağlandı.

Toplantıya; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Kırşehir'de bulunan kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, işverenler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Karahocagil, 2017-2021 stratejik planının son yılında olduklarını söyleyerek geçen dört yıl boyunca belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin büyük oranda gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin geleneksel çalışma yöntemlerini derinden etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, "Uzaktan erişimler, online toplantılar hayatımızda ve iş yaşantımızda daha fazla yer almaya başladı. Üniversitemizde pandemiden de önce kullanılmakta olan "Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi" (AYDEP) modülü ile söz konusu sürece hazırlıklı girdik. Stratejik planın hazırlık aşamasında toplantılar büyük oranda online olarak gerçekleştirilecek ve paydaş katılımının dijital ortamda sağlanmasına önem verilecek. Gerekli önlemler alındığı takdirde yüz yüze toplantılar da olabilecektir"dedi

Toplantı, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Dr. Meltem Yılmaz tarafından yapılan "2022-2026 Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı" isimli sunumun ardından sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı