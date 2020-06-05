KAEÜ bünyesinde sterilizasyon ekibi oluşturuldu
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KAEÜ bünyesinde sterilizasyon ekibi oluşturuldu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında üniversite bünyesinde sterilizasyon ekibi oluşturulduğunu bildirdi.

KAEÜ bünyesinde sterilizasyon ekibi oluşturuldu
05.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:06

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında üniversite bünyesinde sterilizasyon ekibi oluşturulduğunu bildirdi.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının uyarı ve görüşleri doğrultusunda normalleşme sürecine uyum çalışmaları kapsamında KAEÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan sterilizasyon ekibinin çalışmalara başladığını belirtti.

Sterilizasyon ekibinin özel kıyafetlerle, merkez ve ilçe yerleşkelerde yer alan idari binalar, fakülteler, yüksekokullar, enstitüler, derslikler, kütüphane ve laboratuvarlarda çalışma yaptıklarını aktaran Karakaya, sosyal tesisler başta olmak üzere personel ve öğrencilerin ortak kullanım alanlarında sırasıyla dezenfekte edileceğini ifade etti.

Yeni normal sürece uyum çerçevesinde kısa süre içinde yüz yüze eğitime başlayacak şekilde hazırlık yaptıklarını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Ülkemizin koronavirüse karşı etkili ve dinamik bir süreç yönettiğini unutmamalıyız. Üniversitemiz bu tedbirleri tüm birimlerde eksiksiz uygulamaya çalışmaktadır. Önümüzde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir normalleşme takvimi var ve bizler tedbiri elden bırakmadan tüm kurallara uymaya devam ediyoruz. Üniversitemizin kapılarını öğrencilerimize yarın açacakmış gibi kurumumuzu her noktasıyla eğitime ve bilimsel çalışmalara hazır tutmak zorundayız. Geldiğimiz bu noktada bir sterilizasyon ekibi oluşturmaya, bu ekibin çalışmalarını periyodik olarak yapmasına ve ilçe yerleşkelerimiz de dahil olmak üzere her noktanın ekibimizin kontrolünde planlı şekilde dezenfekte edilmesine karar verdik."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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