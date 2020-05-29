KAEÜ bilgisayar laboratuvarları öğrencilerin kullanımına açıldı
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KAEÜ bilgisayar laboratuvarları öğrencilerin kullanımına açıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) bilgisayar laboratuvarlarının uzaktan eğitim kapsamında öğrencilerin kullanımına açıldığı bildirildi.

KAEÜ bilgisayar laboratuvarları öğrencilerin kullanımına açıldı
29.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:14

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) bilgisayar laboratuvarlarının uzaktan eğitim kapsamında öğrencilerin kullanımına açıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimlerini uzaktan erişim ile sağlayan öğrencilerin bilgisayar ihtiyacı ve internet sıkıntısını en aza indirmek amacıyla bilgisayar laboratuvarlarının Kırşehir'de bulunan öğrencilere açık olduğu belirtildi.

Öğrencilerin, Bağbaşı Mahallesi'ndeki Merkez Yerleşke içerisinde bulunan Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki bilgisayar laboratuvarlarını kullanabilecekleri ifade edilen açıklamada, "rezervasyon.ahievran.edu.tr" adresinden kayıt oluşturmaları gerektiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu sistem sayesinde öğrencilerin hem ödevlerini hem de sınavlarını kolay bir şekilde yapabileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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