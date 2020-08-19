KAEÜ, BESYO sınavlarına yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KAEÜ, BESYO sınavlarına yoğun ilgi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, BESYO Özel Yetenek Sınavlarına yoğun ilgi olduğunu duyurdu.

KAEÜ, BESYO sınavlarına yoğun ilgi
19.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:25

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, BESYO Özel Yetenek Sınavlarına yoğun ilgi olduğunu duyurdu.

Özel yetenek sınavları ile öğrenci alan üniversite, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna (BESYO), bu yıl da yoğun başvuru yapıldı.

Üniversiteye 25'i milli sporcu, bin 587'si erkek ve 652'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 240 aday başvuru yaptı.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 265, Spor Yöneticiliği Bölümüne 491, Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ise bin 484 aday başvuru yapıldığı açıklandı.

Sınav kayıt sürecini ve özel yetenek sınavını önemseyen ve süreci yakından takip eden üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, sınavların yapıldığı salonlarda incelemelerde bulundu. Rektör Karakaya, öğrenciler ve görev yapan personelle sohbet etti.

Verilen eğitim ve teknik donanım kalitesinin sınavlara ilgide dikkat çekici nokta olduğunu belirten Rektör Karakaya, "Üniversitemizin eğitim kalitesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun genel başarısı başvuruların fazla olmasında önemli bir etken oldu. Bu sınavın şeffaf bir şekilde yapılması için de her türlü önlemi aldık. Başvuru yapan öğrencilerimizin sınav sırasında aldığı dereceleri kronometre ile anında ekrana yansıtıyoruz. Ayrıca sınavın tamamını kayda alıyoruz. Yaşanan pandemi (covid-19) süreci nedeniyle de öğrencilerimizin sosyal mesafeye dikkat etmelerini, alınan önlemlere uymalarını istedik"dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına 'Temas yok' dedi Güncel
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi
Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek Ekonomi
Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam...
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Magazin
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu Güncel
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı Ekonomi
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi
Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı
Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu
Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aamir Khan Yeşim Salkım Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Fatih Terim Gökhan Gönül Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Karar Silah Rusya
Şu an buradasınız: KAEÜ, BESYO sınavlarına yoğun ilgi - Kırşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 17:34:57. #1.14#
title