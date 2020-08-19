KAEÜ, BESYO sınavlarına yoğun ilgi KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, BESYO Özel Yetenek Sınavlarına yoğun ilgi olduğunu duyurdu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, BESYO Özel Yetenek Sınavlarına yoğun ilgi olduğunu duyurdu.

Özel yetenek sınavları ile öğrenci alan üniversite, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna (BESYO), bu yıl da yoğun başvuru yapıldı.

Üniversiteye 25'i milli sporcu, bin 587'si erkek ve 652'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 240 aday başvuru yaptı.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 265, Spor Yöneticiliği Bölümüne 491, Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ise bin 484 aday başvuru yapıldığı açıklandı.

Sınav kayıt sürecini ve özel yetenek sınavını önemseyen ve süreci yakından takip eden üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, sınavların yapıldığı salonlarda incelemelerde bulundu. Rektör Karakaya, öğrenciler ve görev yapan personelle sohbet etti.

Verilen eğitim ve teknik donanım kalitesinin sınavlara ilgide dikkat çekici nokta olduğunu belirten Rektör Karakaya, "Üniversitemizin eğitim kalitesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun genel başarısı başvuruların fazla olmasında önemli bir etken oldu. Bu sınavın şeffaf bir şekilde yapılması için de her türlü önlemi aldık. Başvuru yapan öğrencilerimizin sınav sırasında aldığı dereceleri kronometre ile anında ekrana yansıtıyoruz. Ayrıca sınavın tamamını kayda alıyoruz. Yaşanan pandemi (covid-19) süreci nedeniyle de öğrencilerimizin sosyal mesafeye dikkat etmelerini, alınan önlemlere uymalarını istedik"dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA