KAEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna yoğun ilgi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavlarına bu yıl yoğun başvuru yapıldığı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavlarına bu yıl yoğun başvuru yapıldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen ön kayıt başvurularında BESYO'ya 25'i milli sporcu olmak üzere toplam 2 bin 240 aday başvuru yaptı.

BESYO'daki özel yetenek sınavları 21 Ağustos'ta sona erecek.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, sınavların yapıldığı salonlarda inceleme yaptı.

BESYO Müdürü Prof. Dr. Ersan Kara'dan sınavlar hakkında bilgi alan Karakaya, adaylar tarafından bu derece yoğun ilgiyle tercih edilmelerinin kendilerini çok memnun ettiğini, başvuruların beklenenden fazla olmasının verdikleri eğitimin ve teknik donanımlarının kalitesinden kaynaklandığını ifade etti.

Kaynak: AA