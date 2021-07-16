KAEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu fakülte olarak hizmet verecek
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KAEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu fakülte olarak hizmet verecek

KAEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu fakülte olarak hizmet verecek
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Beden Eğitimi Yüksekokulunun fakülte olarak akademik faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Beden Eğitimi Yüksekokulunun fakülte olarak akademik faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi kararının Resmi Gazetede yayımlandığı belirtildi.

Karar gereğince Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun akademik faaliyetlerini Spor Bilimleri Fakültesi adıyla sürdürmesinin uygun görüldüğü vurgulanan açıklamada, dönüşüm için gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verine KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde bulunan 9 fakülte sayısının Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 10'a yükseldiğine işaret ederek, yeni fakültenin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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