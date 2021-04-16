KAEÜ 7 pilot proje ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAEÜ 7 pilot proje ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor

KAEÜ 7 pilot proje ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 7 pilot proje ile Kırşehir ve bölgesinin kalkınmasına katkı yaptıklarını belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 7 pilot proje ile Kırşehir ve bölgesinin kalkınmasına katkı yaptıklarını belirtti.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Karakaya, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) pilot üniversitelerle video konferans yöntemiyle düzenlediği bilgilendirme toplantısına katıldı.

Çevrimiçi bağlantıda konuşan Karakaya, KAEÜ'nün, YÖK'ün Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında 2016 yılında "jeotermal ve tarım" alanında pilot üniversite seçildiğini ifade etti.

O tarihten itibaren planlanan 7 projedeki gelişimle ilgili bilgi veren Karakaya, Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi, Termal Seralarda Kümelenme, Kaba Yem Üretimi, Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim, Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi, Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi ve Pilot Üniversite Projelerinin Eğitim ve Tanıtımı projelerine devam ettiklerini, bir çoğunun bölgeye katkı yapmaya başladığını kaydetti.

Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, pilot üniversite rektörleri ve YÖK Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Mehtap Ar Cansu Dere
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Caner Erkin Metin Oktay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KAEÜ 7 pilot proje ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 17:07:43. #1.15#

title