KAEÜ 7 pilot proje ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 7 pilot proje ile Kırşehir ve bölgesinin kalkınmasına katkı yaptıklarını belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 7 pilot proje ile Kırşehir ve bölgesinin kalkınmasına katkı yaptıklarını belirtti.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Karakaya, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) pilot üniversitelerle video konferans yöntemiyle düzenlediği bilgilendirme toplantısına katıldı.

Çevrimiçi bağlantıda konuşan Karakaya, KAEÜ'nün, YÖK'ün Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında 2016 yılında "jeotermal ve tarım" alanında pilot üniversite seçildiğini ifade etti.

O tarihten itibaren planlanan 7 projedeki gelişimle ilgili bilgi veren Karakaya, Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi, Termal Seralarda Kümelenme, Kaba Yem Üretimi, Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim, Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi, Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi ve Pilot Üniversite Projelerinin Eğitim ve Tanıtımı projelerine devam ettiklerini, bir çoğunun bölgeye katkı yapmaya başladığını kaydetti.

Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, pilot üniversite rektörleri ve YÖK Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız