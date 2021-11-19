Kaela Davis yeniden Galatasaray'da - Haberler Spor
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Kaela Davis yeniden Galatasaray'da

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Kaela Davis yeniden Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Kaela Dawn Davis ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Kaela Dawn Davis ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaela Davis'e kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

Kariyerinde daha önce WNBA'de üç sezon Dallas Wings forması giyen Kaela Davis, daha sonra Atalanta Dream ile anlaşmıştı.

26 yaşındaki 1.87 boyundaki oyun kurucu, 2018 yılında sarı-kırmızılı formayı giymişti.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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