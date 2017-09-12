Kadroda Rotasyona mı Gidiyor ?

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Rostasyon ya da değişiklik gibi bir düşüncemiz yok. Bizde en iyi olan formayı alır anlayışı mevcuttur. Bunu da zamanla sahada göreceğiz" dedi.



Süper Lig'de mücadele veren Ege temsilcisi Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde konuk edeceği Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına bugün Yılmaz Atabarut Tesislerinde başladı. Yeşil-siyahlılarda hafif rahatsızlığı bulunan Kadir Keleş idmana katılamadı. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Okan Buruk, "Bursaspor maçına kadar kaybetmeyi unutmuştuk, bir tek ligin son maçı Karabükspor maçında çok oyuncu değiştirmiştik ondan önce çok ciddi olarak mağlubiyet aldığımız maç Fenerbahçe maçıydı. O yüzden açıkçası kaybetmek bizi çok üzdü. Çünkü maçtan önce düşündüklerimiz hem oyun anlamında hem de maçtan önceki puan durumuna baktığımızda 7 puanla oraya gitmek bizim için elimizde kazanmak için şans bizden yanaydı. Yine oyunda büyük şanslar vardı elimizde hem kaçırdığımız goller ve girdiğimiz pozisyonlar hem oyunun genelinde oyuna hakim olmak ama sonuçta 3-0'lık bir skor var bu da futbolun gerçekleri. Gerçekleri unutmamak lazım, tabii ki burada Bursaspor'u kutlamak gerekiyor. Taktiksel olarak daha çok beklediler, işte topun arkasına geçip vurmaya çalıştılar. İlk bölümde topun hakimi bizdeydi, çok fazla pozisyona girdik, 36 tane orta yapmışız ama sadece üçünde başarılı olmuşuz tabiki bizim de çıkaracağımız şeyler var. Rakip kaleye bu kadar çok kolay gidip gol atamadığımız bir maç bizim de çıkaracağımız ve çalışacağımız çok şey var olduğunu gösteriyor" dedi.



BURUK: "BURSASPOR MAÇININ KIRILMA ANI KALECİ HARUN'UN KURTARIŞLARI OLDU"



Bursaspor maçının kırılma anını değerlendiren Buruk, "İlk yarı özellikle Olcan'ın girdiği pozisyon çok netti belki maçı 1-0 öne geçirsek, yine ikinci yarı Sissoko'nun pozisyonda kaleci Harun çok muhteşem çıkardı. Harun'un kurtarışları bizim açımızdan maçın kırılma anlarıydı ama olumsuz olarak ise tabii ki golü yemek oldu. Golü yiyen takım özellikle deplasmanda oynuyorsanız, tekrar gol atmak için riskler almak zorundasınız. Bu anlamda sıkıntılar yaşadık, bir de tabii ki özellikle bunun altını çiziyoruz top kayıpları, hücuma çıkarken çünkü her takım için en tehlikeli şey mevkilerin kaybolduğu anda topun kaybıdır. Bu anlamda da son yediğimiz golde de bunun sıkıntısını yaşadık. Oyun olarak iyi bir oyun var, istekli rakip kaleye çok kolay ve fazla giden ama gol bulamayan bir takımdık" dedi.



Cezalı olduğu için Bursaspor maçında sahada yer alamayan Mustafa Yumlu'nun eksikliği konusunda yorum yapan Buruk, "Burada Mustafa Yumlu bizim için önemli bir oyuncu, oturmuş bir defansımız vardı. Defansın merkezinde Mustafa Yumlu ve Caner Osmanpaşa var, ancak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşen Mustafa Yumlu takımda yerinde olamadı. Daha sonra Kasımpaşa maçında Yumlu'nun yerine Seginho'yu oynatmıştık ve çok iyi bir sonuç vermişti. Yine aynı şekilde devam etmek istedik, Serginho bir orta saha oyuncusu ama savunmada da oynayabilen çabuk haleli bir oyuncu. Biz direkt onunla ilgili bir sıkıntı yaşamadık ama alışmış savunma dörtlüsü önemli, diğer oyuncularımıza da böyle şanslar gelecektir" dedi.



Bursaspor mağlubiyetini unuttuklarını ve takımın psikolojisi de bu mağlubiyetten etkilenmediğini ifade eden Buruk, "Ligde ilk haftalar tabii ki çok önemli, takımımız kendine güvenen bir takım. Özellikle iç sahalarda çok iyi bir takım. İç sahada taraftarımızın desteği de bizi çok olumlu etkiliyor. İnşallah Kardemir Karabükspor'u da tekrar yenip yolumuza devam edeceğiz" dedi.



"ROSTASYON YA DA BİR DEĞİŞİKLİK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"



Ligi değerlendiren Buruk, "İlk devreye kadar önümüzdeki sadece birkaç maç değil ilk devreye kadar 17 maç da çok zor. Ligde belki de son yılların en iddialı ve en zor takımların olduğu bir lig. Bu haftalar takımlar biraz daha hazır olmaya çalıştı, bazı oyuncular ise çok geç katıldı. Bundan dolayı haftalar geçtikçe takımlar çok daha iyi olacak. Aynı şekilde bizim içimizde de maç maç performansa göre değerlendireceğimiz oyuncular olacak. Bütün oyuncularıma güveniyorum, burada herkes forma alabilir, en iyi kimse o formayı alacaktır. Rostasyon ya da bir değişiklik gibi bir düşüncemiz yok. Bizde en iyi olan formayı alır anlayışı mevcuttur. Bunu da zamanla sahada göreceğiz" dedi.



"KARABÜK MAÇI OFANSİF OYUNU YÜKSEK BİR MAÇ OLACAK"



Karabük maçını değerlendiren Buruk, "Kardemir Karabükspor'un kendi saha ve deplasmandaki oyun anlayışı çok fazla değişmiyor. Kendine özgü geçen seneden gelen bir oyunu var, onu devam ettirmeye çalışıyorlar, iyi oyuncuları var. Kendi sahasına çekilmekten çok oyunu önde oynayan bir takım. Bize kendi açımızdan rakibimizi doğru analiz edip, ona göre rakibimize hazırlanacağız. Zor bir maç bizi bekliyor, her maç zor ama Karabük geçen seneden gelen birbirine alışmış uyumlu bir ekip. Oturmuş takımlar bu ligde daha şanslı oluyor o yüzden iki takım açısından da ofansif oyunun yüksek olduğu ve takımların beklemediği bir oyun bekliyorum" dedi.



(Barış Gezici / İHA)