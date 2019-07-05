Kadro isteklerini mektupla bildirdiler

Memur-Sen'e bağlı Toç-Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen üyeleri sözleşmeli personelin kadroya alınması için düzenledikleri basın açıklamasının ardından milletvekillerine ulaştırılmak üzere mektup gönderdi.

Sözleşmeli çalışanların kadroya alınması için çalışmalarını sürdüren Memur Sen'e bağlı Toç-Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen üyeleri kadro taleplerini düzenledikleri basın açıklaması ile bir kez daha gündeme getirdi. Sendika üyeleri basın açıklamasının ardından milletvekillerine ulaştırılmak üzere hazırladıkları mektupları PTT aracılığıyla TBMM'ye gönderdi.

PTT Manisa Başmüdürlüğü önünde yapılan açıklamaya Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mesut Öner, Büro Memur-Sen Şube Başkanı Murat Özkan, Bayındır Memur-Sen Şube Başkanı Ahmet Akkaya, Toç-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Serdar Mersinli ve sendika üyeleri katıldı.

PTT Manisa Başmüdürlüğü önünde bir basın açıklaması düzenleyen Toç-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Serdar Mersinli, "Hakkımız olanı istiyor, kadro mücadelemize destek bekliyoruz. Bugün burada, Tarım-Ormancılık ve Bayındır Çevre İnşaat Hizmet Kollarının Yetkili Sendikaları Toç-Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen olarak; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve sözleşmeli personeli öz-üvey evlat diye ayrıştıran yasa teklifindeki adaletsizliğin biran önce düzeltilmesi noktasında sesimizi duyurmak için biraya geldik. Toç-Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen il ve şube başkanlıklarımızca; 81 ilde eş zamanlı olarak milletvekillerimize mektup gönderiyor ve bir kez daha 'Hakkımız olanı istiyor, kadro mücadelemize destek bekliyoruz' diye haykırıyoruz" diye konuştu.

Mersinli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin 4+2'den 3+1'e düşürülmesine yönelik içinde pek çok eksikliğin ve eşitsizliğin dolu olduğu yasa kabul edildi. Sözleşmeli olarak görev yapan; öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinden bir kısmına yönelik yapılan söz konusu iyileştirmede; diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personelin yer almaması hiç kuşkusuz çalışma barışını derinden sarsacak, çalışanların moral ve motivasyonunu düşürecektir. Sorun çözmekten ziyade sorunları çoğaltıp çalışma barışını ve adaletini yerle bir eden bu düzenleme bu haliyle asla doğru değildir. Yıllardır, 'İş güvencesi kırmızı çizgimiz' diyerek her platformda kadrolu istihdamın hayati bir gereklilik olduğu bilinciyle 4/B'li sözleşmeli kardeşlerimizin 4/A kadrosuna geçirilmesi için mücadele ederken, bugün bir de sözleşmeli personeli bu düzenlemeyle kendi aralarında eşitsizce ayıran kanuni düzenleme hiç bir şekilde kabul edilemez. Bazı kamu çalışanlarını bu düzenlemeyle sevindirirken diğerlerine üvey evlat muamelesi yapılması toplumsal ve çalışma hayatındaki dengeyi bozmanın yanı sıra anayasamızın temel eşitlik ilkesiyle de asla bağdaşmamaktadır. Bir an önce sözleşmeliliği sona erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri kapsayacak şekilde, yeni bir adımın atılması için ilgilileri aklıselim davranmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki düzenleme dışında kalan kamu görevlileri ayrıcalık değil sadece hakkı olanı talep etmektedir. Ayrıca, geçtiğimiz gün meclisteki 'Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğü genel kurulda, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler'in 'Personel rejimine ilişkin farklı talepler olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki dönemde AK Parti olarak bunları ilgili paydaşlar ve kurumlarla görüşerek kapsamlı bir şekilde ele alacağız' sözlerinin de takipçisi olacağız."

Yapılan basın açıklamasının ardından milletvekillerine ulaştırılmak üzere hazırlanan mektuplar PTT aracılığıyla TBMM'ye gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA