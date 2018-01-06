Kadro Başvurusunu Aileleriyle Yaptılar

MERVE TOPUZ - Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar taşeron olarak çalışan işçiler Haşim Çubuk ve İrfan Diri, yıllardır hayalini kurdukları kadro için başvurularını yaptı.



Başvuru formlarını evde dolduran işçilerden Diri çocuklarını öperek evden çıktı, Çubuk da "Ya Allah bismillah" diyerek eşi ve çocuklarıyla evden ayrıldı.



Akdeğirmen Mahallesi'nde yaşayan Haşim Çubuk (51), önceden aldığı başvuru formunu ailesiyle evinde doldurdu. Evraklarını titizlikle hazırlayan ve dosyaya yerleştiren Çubuk, besmele çekerek evden çıktı. 15 yıldır beklediği kadro fırsatını yakalayan Çubuk'u eşi ve çocukları da yalnız bırakmadı.



Alibaba Mahallesi'nde yaşayan ve 14 yıldır kadro bekleyen İrfan Diri de çocuklarını öperek eşiyle evden ayrıldı.



Temizlik İşleri Müdürlüğüne giden Çubuk ve Diri aileleri, başvuru için birlikte sıra bekledi. Çubuk'un kadro başvuru formunu 9 yaşındaki oğlu Alperen teslim etti.



Çubuk ve Diri aileleri, daha sonra çiçek ve çikolata alarak Belediye Başkanı Sami Aydın'a teşekkür ziyaretinde bulundu.



İşçilerden Haşim Çubuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır temizlik işlerinde çalıştığını ve sabahın erken saatlerinden itibaren kenti süpürmeye başladığını söyledi.



"Ailem de mutluluğuma ortak oldu"



Yıllardır taşeron işçi olarak çalıştığını ve ailesiyle kadro hayali kurduğunu anlatan Çubuk, "Kadroyu uzun yıllardır bekliyorduk, uzun da sürdü. Kadro alacağımız açıklandıktan sonra formu alıp evde ailemle doldurdum. Ailem de mutluluğuma ortak olsun diye birlikte gelip başvuruyu yaptık. Çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanımıza, Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." diye konuştu.



İrfan Diri ise kadro hayaline kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.



Belediye Başkanı Aydın da temizlik işlerinde çalışanların hizmetlerde büyük emeği olduğunu belirterek, "Kadroyu en çok hak eden birimlerimizden birisi temizlik işleri. İnanıyorum ki bu süreçten sonra daha çok motive olacaksınız daha verimli olacaksınız." dedi.