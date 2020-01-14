Kadriye nine, 2 yılda 30 tekerlekli sandalye bağışladı

14.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:13

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yaşayan Kadriye Gümüş (82), 2 yılda 30 tekerlekli sandalye alarak engellilere bağışlanmak üzere belediyeye teslim etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kadriye Gümüş'ün elini öperek, plaket verdi.

Hollanda'da çalışan 6 çocuk annesi Kadriye Gümüş, yıllar önce emekli oldu. Yılın 6 ayını Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde geçiren Kadriye Gümüş, 2 yıl içerisinde engellilere bağışlanmak üzere 30 tekerlekli sandalye alarak Darıca Belediyesi'ne teslim etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kadriye Gümüş'ü makamında ağırlayarak, elini öperek, plaket verdi.

Yılın 6 ayını Hollanda'da, 6 ayını da Türkiye'de geçirdiğini belirten Kadriye Gümüş, ömrü yettiğince tekerlekli sandalye bağışlamaya devam edeceğini ifade etti. Gümüş, "Çok büyük sevabı var, maddi durumu iyi olanların ellerinden geliyorsa yardımlarda bulunmaları gerekir. Ben hayrımı yapmaya devam edeceğim. Çocuklarım da benim bu davranışım nedeniyle gurur duyuyor" dedi.Hollanda'da demir yollarından emekli olan eşini 5 yıl önce kaybettiğini belirten Kadriye Gümüş, "Benim okuryazarlığım yok. Hollanda'da çamaşır fabrikasında ve plastik imalatında çalıştıktan sonra emekli oldum. Ben emekliyim ama oradaki para bu kadar değerli değil. Oranın şartları buradan pahalı ama Allah'ıma çok şükür kendi yağımla kavruluyorum" diye konuştu.

Başkan Muzaffer Bıyık, Kadriye Gümüş'e teşekkür ederek, "Kadriye teyzemiz belediyemize düzenli olarak tekerlekli sandalye bağışlıyor. Bu yıl da 14 tekerlekli sandalye bağışlayarak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza verilmesini istedi. Kadriye teyzemize biz de teşekkür plaketimizi taktim ettik. O güzel yüreğinize sağlık. Rabbim sizin gibi insanların sayılarını artırsın inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA