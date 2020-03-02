02.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:09

Türk Edebiyatına birbirinden güzel şiir ve öykü kazandıran Kadri Öztopçu hayatını kaybetti. 66 yaşında hayata gözlerini yumduğu öğrenilen Kadri Öztopçu, Samsun'da doğdu. Kariyerine şiir yazarak başlayan Öztopçu, daha sonra öyküye yönelmiş ve Türk Edebiyatı'na Yanlış Hikâyeler, Kimsenin Bilmediği İnsanlar gibi efsane eserleri kazandırmıştır.

Türk Edebiyatı'nın şiir ve öykü dendiğinde ilk akla gelen isimlerinden bir tanesi olan Kadri Öztopçu yaşamını yitirdi. Gelen son dakika haberine göre 66 yaşındaki ünlü yazar Ataköy'de evinde hayatını kaybetti. Cezanesi bugün Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde öğle namazında gerçekleşecek ardından Bakırköy Mezarlığı'na defnedilecek.

KADRİ ÖZTOPÇU KİMDİR?

Kadri Öztopçu, 1954'te Samsun'da doğdu. Yazmaya şiirle başladı. Şiirleri, Yeni Adımlar, Türkiye Yazıları, Güney, Adam Sanat ve Şiiratı; öyküleri ise Adam Öykü, Eşik Cini ve Notos dergilerinde yayımlandı. Reklam yazarlığı yaptı. Çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İlk öykü kitabı Yanlış Hikâyeler 2006'da yayımlandı. 2009'da yayımlanan ikinci öykü kitabı Kuş Oltası, 2010 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. 2013'te Yara ve 2019'da Kimsenin Bilmediği İnsanlar adlı kitabı yayımlandı. Yazarın, Saklıköy'ün Kuşçusu adlı bir de gençlik romanı var.

Kaynak: Bültenler