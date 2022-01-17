Kadrajın Ötesinde Rauf R. Denktaş Fotoğraflarla 80 Yıl

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş 10. ölüm yıldönümünde sanatsever kişiliğinin bir tanıklığı olan fotoğraf sergi ile anılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)Kültür Daire Başkanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun işbirliği ile düzenlenen küratörlüğünü Esra Plümer Bardak'ın yaptığı sergi 17-31 Ocak tarihleri arasında Taksim Sanat Galerisi ve Mecidiyeköy Metrosu olmak üzere iki ayrı mekanda izleyicilerle buluşuyor.

Metinlerini gazeteci Nur Batur ve Rauf Raif Denktaş'ın uzun yıllar özel kalem müdürlüğünü yapan Uğur Karagözlü'nün yazdığı sergi, Denktaş'ın lider kimliğinin ötesindeki yaşamının farklı renklerinin kendi çektiği ve yer aldığı fotoğraflarla izini sürüyor.

Rauf Denktaş'ın sanatsever kişiliğinin bir tanıklığı olan bu sergide yer alan fotoğraflar Denktaş Vakfı'nın barındırdığı 1000'in üzerinde fotoğraf arşivinden derlendi.

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