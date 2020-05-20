Kadr, evsizlere yemek dağıttı Almanya'da yaşayan genç Türk müzisyen Kadr, geçtiğimiz günlerde sokakta yaşayan insanlara yemek dağıttı

Son zamanlarda yaptığı farklı şarkılarla ve tarzıyla adından söz ettiren Almanya'da yaşayan genç Türk müzisyen Kadr, geçtiğimiz günlerde sokakta yaşayan insanlara yemek dağıttı. Son tekli şarkısı "Asla"yı dünyayı etkisi altına alan korona virüs yüzünden canları pahasına çalışan sağlık çalışanlarına yazan ve armağan eden Kadr, Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan Alman evsiz vatandaşları görmezden gelemedi. Almanya'da yaşayan Kadr, zor şartlarda sokakta yaşayan ve yardıma muhtaç olan insanlara yemek dağıtan bir organizasyona gönüllü olarak yardım etti.& ;



