Kadooğlu yağ devler liginde yükseliyor

Ekonomist Dergisi tarafından her yıl gerçekleştirilen ve iş dünyasının merakla beklediği "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırma sonuçları açıklandı. Bir önceki yıla oranla yerini 15 sıra yukarı taşıyarak 139'uncu sıraya yükselen Kadooğlu Yağ, yağ üreticilerinde 1'inci olurken gıda sektöründe 40'ıncı sırada yer aldı.

Kadooğlu yağ, Ekonomist Dergisi tarafından 2019 yılı verilerinin baz alındığı "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" arasında yer aldı. Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Yağ, yatırımlarını sürdürerek istihdam ve ihracatını arttırmaya her geçen yıl kapasitesini arttırarak devam ediyor.

İç ve dış piyasaların aranan markası haline gelen ve her geçen gün yağ sektöründeki pazar payını arttıran Kadooğlu Yağ Sanayi'nin önümüzdeki süreçte de gerçekleştireceği yeni yatırımlarla ülke ekonomisine önemli katma değer oluşturacağını ifade eden Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Kadooğlu, "Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerimizden Kadooğlu Yağ, Ekonomist Dergisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Anadolu'nun en büyük 500 firması arasında yerini almıştır. Markalarımızın gelişmesi ve ülke ekonomisine katma değer oluşturması için yatırımlarımız devam edecektir. Yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki payımız her geçen gün artmakta, mevcut pazarlardaki yerimizi koruyarak yeni pazar arayışlarımız devam etmektedir. Güçlü ve büyük Türkiye ekonomisi için her büyük firma gibi bizlerde üzerimize düşenleri yapmaya devam ediyoruz. Firmalarımızın katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi, daha çok üretim ve ihracat gerçekleştirerek istihdama katkı sağlaması için bütün çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz global markalar arasında yerimizi sağlamlaştırmak. Bunun için önceliğimiz Ar-Ge ve inovasyona dayalı çalışmalarımızı sürdürerek ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını arttırmaktır. Her geçen yıl yatırımlarımıza paralel olarak üretim kapasitemizi arttırıyoruz, bugün günlük 600 ton bitkisel yağ üretim kapasitesine sahibiz. İç piyasada temel hedefimiz ise, bitkisel yağ sektöründe Türkiye'nin en çok aranan markaları arasında yer alan Bizce'nin, her geçen yıl yurt içinde pazar payını artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamasıdır" dedi.

"Kenetlenerek birlikte başaracağız"

2020 yılıyla ilgili de genel değerlendirmelerde bulunan Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Kadooğlu yaşanan pandemi sürecinin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olduğunu, insanların kurallara uyarak sorunun çözümünde en önemli parçası olabileceğini ifade ederek, "Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de zorlu bir süreç yaşıyoruz. Covid-19 salgınının önlenmesi için hepimizin ortak sorumluluklarını yerine getirmesi önemli. Birlikte kurallara uyarak başaracağız. Salgın elbette insanları doğrudan etkiliyor ve bu etkileşim ekonomiyi de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ancak bizler kendi sektörlerimizde gerek iç piyasalarda gerekse dünya piyasalarındaki yerimizi koruyarak geliştiriyoruz. Bütün zorluklara rağmen yatırım, üretim, istihdam ve ihracatımızı arttırmaya gayret ediyoruz. 2021 yılında inanıyorum ki bu süreç son bulacak ve hayat normale dönecektir. Bu süreci birlikte yaşamak için hepimizin kurallara uyması, kenetlenmesi, sosyal yaşamlardan vaz geçmesi çok önemli" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı