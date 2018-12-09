Kadooğlu Holding'den Vali Gül'e Ziyaret

Kadooglu Holding Onursal Başkanı Cemal Kadooglu ve Başkan Vekili Celal Kadooğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cemal Kadooğlu, Vali Gül'e holdingin faaliyet alanları, yatırımları, 2019 stratejileri hakkında bilgiler verdi. Akaryakıttan gıdaya, iç-dış ticaretten gayrimenkule birçok alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Kadooğlu, holdingin 42 yıldır başarı grafiğini yükselten ticari birikime sahip olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunmak için mücadele ettiklerinin altını çizen Cemal Kadooğlu, bu çalışmaların meyvesini çalışanları ve iş ortakları ile hep beraber aldıklarını ifade etti. Türkiye'nin 500 büyük firması arasında her yıl yer aldıklarını belirten Kadooğlu, üretmenin ve ihracata katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ülkenin ve birçok yatırımın bulunduğu Gaziantep şehrinin, kalkınmasında kamu ve özel sektörün önemli işbirliklerine imza attıklarını kaydeden Kadooğlu, bu birlikteliğin her daim başarı getirdiğini kaydetti.

Geride bıraktıkları 42 yıl sonrasında da ülkenin geleceğine fayda sağlayabilmek adına farklı alanlarda yatırımlara imza atmaya devam edeceklerinin vurgusunu yapan Kadooğlu, yeni yılda da hız kesmeyeceklerini ifade etti.

Vali Gül ise Kadooğlu'nun ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - GAZİANTEP