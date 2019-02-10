Kadirli ve Sumbas'un Köylerine "Millet Konağı" Yapılacak

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerindeki bazı köylere "Millet Konağı" inşa edilecek.

İller Bankası Adana Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner, Kadirli'de düzenlenen toplantıda Kadirli ve Sumbas'a bağlı köylerin muhtarlarına 'Millet Konağı" projesi hakkında bilgi verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek olan "5 yılda 5 bin köy konağı" projesi kapsamında Millet Konağı yapılacak köylerin seçim kriterlerinin doğru şekilde belirlenebilmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığını dile getiren Akgüner, şöyle konuştu:

"Köylerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek faydalı sonuçlar elde edilebilmesi için büyükşehir niteliğinde olmayan 51 il sınırı dahilindeki köylere ait mevcut durum ve ihtiyaç tespit çalışmalarının yapılması gerekli görülmüştür. Proje kapsamında yapılacak konaklar, tek katlı 150 metrekare, iki katlı 225 ve 300 metrekare olarak planlanmıştır. Arsa tahsisi konusunda Kaymakamlığımızla ortak çalışmalar yapılmaktadır. Konunun yakın takipçisiyiz."

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da Osmaniye ve ilçelerine bağlı 159 köyde yapılan çalışma sonrası 115 köyde köy konağının bulunmadığının tespit edildiğini kaydetti.

Kadirli'de 26 ve Sumbas'ta 7 köye yapılması planlanan Millet Konağı için gerekli dosyaların İller Bankası Genel Müdürlüğüne gönderildiğini belirten Durmuşoğlu, "İller Bankası Adana Bölge Müdürlüğü faaliyet alanı kapsamında Adana, Mersin ve Hatay büyükşehir belediyesi statüsünde olup, sadece Osmaniye ilimizde Millet Konağı yapımı gerçekleştirilecektir. 5 yılda tamamlanacak ve köyde yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak konaklar Osmaniyemize ve köylerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA