Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde iki işçinin üzerine yıldırım düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde iki işçinin üzerine yıldırım düştü

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Haberler | 3. Sayfa

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde iki işçinin üzerine yıldırım düştü Olayda yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikaya güneş enerjisi paneli kurulumu yapan işçilerin bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu iki...

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde iki işçinin üzerine yıldırım düştü

Olayda yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikaya güneş enerjisi paneli kurulumu yapan işçilerin bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu iki işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikaya güneş enerjisi paneli kurulumu yapan işçilerin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Olay yerinde bulunan işçilerden Mehmet Emin Akbar ve Batıkan Yalçınkaya isimli işçiler yaralandı. Yaralı işçiler ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanığı bir işçi ise olay anını anlatarak, "Panel montajı yaparken vinçle paneli yukarı doğru çıkarıyorduk. O esnada yıldırım düştü. İki arkadaşımız yaralandı. Şu anda hastanedeyiz, sağlık durumları iyi" şeklinde konuştu.

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde iki işçinin üzerine yıldırım düştü
Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde iki işçinin üzerine yıldırım düştü
Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde iki işçinin üzerine yıldırım düştü
Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde iki işçinin üzerine yıldırım düştü
Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde iki işçinin üzerine yıldırım düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Adnan Menderes Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Gervinho Ozan Tufan Okay Yokuşlu Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde iki işçinin üzerine yıldırım düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 17:27:23. #1.13#

title