Kadirli'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıldönümü törenlerle kutlandı
08.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:04
Kadirli'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.
Kadirli'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından Kaymakam Ahmet Arık ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.
Günün anlam ve önemine dair konuşmaların ardından tören, halk ozanlarının okuduğu şiir ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat