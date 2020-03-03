Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri iptal edildi
Haberler » Güncel » Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri iptal edildi - Haber

Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri iptal edildi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinin iptal edildiği bildirildi.

03.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:16
Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri iptal edildi

'nin kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle 'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinin iptal edildiği bildirildi.

Kaymakam Ahmet Arık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan etkinlikler çerçevesinde konser, müsabakaları ve eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini belirtti.

Arık, yarışma ve sportif etkinliklerin ileri bir tarihte yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler