Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri iptal edildi

03.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:16

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinin iptal edildiği bildirildi.

Kaymakam Ahmet Arık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan etkinlikler çerçevesinde konser, spor müsabakaları ve eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini belirtti.

Arık, yarışma ve sportif etkinliklerin ileri bir tarihte yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA