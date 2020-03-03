Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri iptal edildi
Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinin iptal edildiği bildirildi.
Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinin iptal edildiği bildirildi.
Kaymakam Ahmet Arık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan etkinlikler çerçevesinde konser, spor müsabakaları ve eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini belirtti.
Arık, yarışma ve sportif etkinliklerin ileri bir tarihte yapılacağını kaydetti.
Kaynak: AA