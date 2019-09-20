Kadirli Kaymakamlığı'nda "Açık Kapı" uygulaması başladı

20.09.2019 12:48

Kadirli Kaymakamlığı'nda "Açık Kapı" uygulaması hizmete girdi.



İçişleri Bakanlığı'nca uygulamaya koyulan "Açık Kapı" projesi kapsamında Kadirli Kaymakamlığı'nda oluşturulan büro, hizmet vermeye başladı.



Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, yaptığı açıklamada, proje ile vatandaşların talep ve şikayetlerinin tek elden yürütülmesi, etkin, hızlı bir şekilde sürecin sonuçlanması ve takip edilmesinin amaçlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Açık Kapı projesi, vatandaşlarımızla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturuldu.

Projeyle, vatandaşlarımızın kaymakamlıklara olan taleplerinin elektronik ortamda kayıt, takip ve sonuçlandırma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Uygulama sayesinde vatandaşlarımız 17 başlık ve 322 konudan seçtikleri talepleri doğrudan kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan açık kapı masalarına iletebilmektedirler. Talepler geliştirilen internet uygulaması mobil uygulamasıyla yapılabilmektedir."

Arık, uygulamaya konulan proje kapsamında 3 personel görevlendirildiğini, vatandaştan gelen şikayetlerin en geç 7 gün içerisinde çözülmesinin amaçlandığını kaydetti.

Kaynak: AA