Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, yüz yüze eğitime başlayan köy okullarını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, yüz yüze eğitime başlayan köy okullarını ziyaret etti

16.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:18
Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, yüz yüze eğitime başlayan köy okullarını ziyaret etti

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, yüz yüze eğitimin başladığı Yenigün Köyü Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, yüz yüze eğitimin başladığı Yenigün Köyü Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Arık, burada yaptığı konuşmada, ilçe genelinde 37 okul, 317 öğretmen ve 2bin 906 öğrenciyle yüz yüze eğitimin başladığını dile getirdi.

Salgının sona ermesi ve sağlıklı günlere ulaşıp okulların tamamının yüz yüze eğitime açılması temennisinde bulunan Arık, "Köy okullarımızda yüz yüze eğitim salgın tedbirlerinin alınması ile coşkuyla başladı. İnşallah kurallara uyarak, yayılımını önleyip salgını bitireceğiz. Burada hepimize görevler düşüyor. Okullarımız her türlü önlemlerini aldılar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Emina Jahovic Mustafa Sandal Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Milli Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, yüz yüze eğitime başlayan köy okullarını ziyaret etti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 16:26:32. #1.14#
title