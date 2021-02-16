Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, yüz yüze eğitime başlayan köy okullarını ziyaret etti

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, yüz yüze eğitimin başladığı Yenigün Köyü Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, yüz yüze eğitimin başladığı Yenigün Köyü Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Arık, burada yaptığı konuşmada, ilçe genelinde 37 okul, 317 öğretmen ve 2bin 906 öğrenciyle yüz yüze eğitimin başladığını dile getirdi.

Salgının sona ermesi ve sağlıklı günlere ulaşıp okulların tamamının yüz yüze eğitime açılması temennisinde bulunan Arık, "Köy okullarımızda yüz yüze eğitim salgın tedbirlerinin alınması ile coşkuyla başladı. İnşallah kurallara uyarak, yayılımını önleyip salgını bitireceğiz. Burada hepimize görevler düşüyor. Okullarımız her türlü önlemlerini aldılar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat