Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık'tan Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı
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Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık'tan Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı

04.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:16
Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık'tan Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını önlemek için ev ortamındaki ziyaretlerin yapılmaması gerektiğini belirtti.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını önlemek için ev ortamındaki ziyaretlerin yapılmaması gerektiğini belirtti.

Arık, Kadirli Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonundaki toplantıda, Kovid-19 risk değerlendirme haritasında Osmaniye'nin "çok yüksek riskli" iller arasında olduklarını hatırlattı.

Ev ortamındaki ziyaretlerin, virüsün görülmesini arttırdığını belirten Arık, "Esnafımız, sağlıkçılarımız ve halkımız için kurallara daha çok dikkat ederek mavi kategoriye girmemiz gerek. Bunun için bir ay dişimizi sıkıp, eş dost ve akraba ziyaretlerini yapmayalım. Yaptığımız analizlerde bulaşın yüzde 80'inin ziyaretlerden bulaştığını görüyoruz. Lütfen evde kalalım ve kurallara riayet edelim." dedi.

Arık, denetimleri sıklaştıracaklarını vurgulayarak, "Koronavirüs salgınını en aza indirmemiz gerekiyor. Bunun için ciddi tedbirlerimiz var. Herkesin daha dikkatli olması gerekiyor. Kırmızı kategorideki yerimizi önce sarıya sonra ise maviye çevirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kadirli İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt da ilçede akraba ziyaretine gelen bir kişinin, 15 kişiye Kovid-19 bulaştırdığını ifade ederek, bu kişilerden birinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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