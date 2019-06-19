Kadirli İlçe Müftüsü Gündoğdu, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti

Kadirli İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camiler Çocuk dolsun, ahlakı Kuran olsun" sloganıyla düzenlenen yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Gündoğdu, 7 Mart Mahallesi'ndeki Miraç Camisinde düzenlenecek kursun açılış programına katıldı, kursa katılan çocuklarla sohbet etti.

Gündoğdu, burada yaptığı konuşmada kursların aileler ve çocukları için iyilik ve güzelliklere vesile olacağı inandıklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bu yıl "Camiler Çocuk dolsun, ahlakı Kuran olsun" sloganıyla düzenlenen kurslarda Kur'anı Kerim, itikaf, siyer, ahlak ve ibadet dersleri verileceği ifade eden Gündoğdu, "Yaz tatilinde çocuklarımız yüce dinimiz İslam'ı, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberimizin ahlakını öğrenecek. Türkiye genelinde olduğu gibi kurslarımız, 8 hafta sürecek. Kurban Bayramı öncesi tamamlanacak kurslara katılanlara belge ile birlikte cami cemaatimizin destekleriyle çeşitli hediyeler verilecek. Bu yıl Kadirli'de 152 cami ve kuran kursunda yaklaşık 4 bin 700 öğrenci kayıt yaptırdı." diye konuştu.

Kaynak: AA