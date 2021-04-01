Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Adana Şubesinden, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret
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Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Adana Şubesinden, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Adana Şubesinden, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KA-VAK) Adana Şube Başkanı Emine Şişman Varmış, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KA-VAK) Adana Şube Başkanı Emine Şişman Varmış, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, Varmış ve yönetim kurulu üyeleri AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ile görüştü.

Çalışmalarından ve faaliyetlerinden bahseden Başkan Varmış, AA personeline görevlerinde başarı diledi.

Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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