Kadirli'den depremzede çocuklara oyuncak yardımı
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Kadirli'den depremzede çocuklara oyuncak yardımı

AK Parti Kadirli İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı Elazığ ve Malatya'daki çocuklar için oyuncak yardımında bulundu.

11.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:26
Kadirli'den depremzede çocuklara oyuncak yardımı

İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı Elazığ ve 'daki çocuklar için oyuncak yardımında bulundu.


AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan "Bir Oyuncak Bir Tebessüm" kampanyasına destek veren Kadirli İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı topladığı oyuncukları Elazığ ve Malatya'ya gönderdi.


AK Parti İlçe Başkanı İsmail Oruç, parti binasında yaptığı açıklamada, kampanyaya verilen desteğin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Narcıoğlu da, "Depremde evinden okulundan olan çocuklarımızı sevindirmek onların acılarını hafifletmek adına gençlik kolları olarak oyuncak kampanyası düzenledik. Kampanyamıza destek veren çok oldu. Bizlerde topladığımız oyuncakları Elazığ ve Malatya'ya gönderdik. İnşallah çocuklarımızı sevindirerek onların hayır dualarını alırız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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