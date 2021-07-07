Kadirli'de zihinsel engelli kişi, yaylada kayboldu
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Kadirli'de zihinsel engelli kişi, yaylada kayboldu

Kadirli'de zihinsel engelli kişi, yaylada kayboldu
Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, yayla evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen zihinsel engelli Mustafa Tokgöz'ün (41) bulunması için çalışma başlatıldı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, yayla evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen zihinsel engelli Mustafa Tokgöz'ün (41) bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Karakütük köyünde oturan Mustafa Tokgöz, bir süre önce anne ve babasıyla Yoğunoluk köyündeki yayla evine geldi. Öğlen saatlerinde yayla evinden çıkan Tokgöz, bir daha geri dönmedi. Evin çevresini arayan anne ve baba, zihinsel engelli oğullarını bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri, Tokgöz'ün bulunması için çalışma başlattı.Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.


Kadirli'de zihinsel engelli kişi, yaylada kayboldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran

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