Kadirli'de yapımı tamamlanan İrfan Can Kütüphanesi hizmete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadirli'de yapımı tamamlanan İrfan Can Kütüphanesi hizmete açıldı

Kadirli'de yapımı tamamlanan İrfan Can Kütüphanesi hizmete açıldı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Kadirli ilçesine bağlı Yenigün köyünde yaptırılan ve 3 yıl önce vefat eden öğretmen İrfan Can'ın adının verildiği kütüphane törenle hizmete açıldı.

Kadirli ilçesine bağlı Yenigün köyünde yaptırılan ve 3 yıl önce vefat eden öğretmen İrfan Can'ın adının verildiği kütüphane törenle hizmete açıldı.

Türk Eğitim Sen Kadirli İlçe Temsilciliği tarafından yatırılan kütüphanenin açılışında konuşan Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Dolgun, merhum İrfan Can'ı rahmetle andıklarını belirterek, kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Eğitim-Sen Kadirli Şube Başkanı Halim Hallaç da, merhum İrfan Can'ın Kadirli tarihi ve eğitim alanında önemli çalışmalara imza attığını kaydederek, "Hayatını Kadirli'nin gençlerine, geleceğinin inşasına adayan ve ilmek ilmek yüreklere dokunan merhum İrfan Can hocamızdı. Vefayı, adaleti, edebi, paylaştıkça daha bir güzel dünya olacak hayalini bize o öğretti. Bu vesile ile rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kütüphane, kurdele kesilmesiyle hizmete açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle...
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Veysel Eroğlu
Magazin Tan Taşçı Atilla Taş Hande Erçel Fahriye Evcen
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Roland Garros Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadirli'de yapımı tamamlanan İrfan Can Kütüphanesi hizmete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:50:33. #1.14#

title