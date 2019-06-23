KADİRLİ'DE TIR DEVRİLDİ TAVUKLAR TELEF OLDU-2
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralanırken, 4 bin tavuk telef oldu.
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralanırken, 4 bin tavuk telef oldu.
Kadirli Sumbas Karayolu üzerinde seyir halindeki Halil Başarır yönetimindeki 34 BUC 935 plakalı tavuk yüklü TIR, Alibeyli köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü, Halil Başarır olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR'da yüklü olan ve kesime götürülen 5 bin 500 tavuktan 4 bini telef oldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Osmaniye
Kaynak: DHA
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, üzerinde milletvekili seçimi mührü bulunan zarfların geçerli sayılmasına karar verdi
Son Dakika Haberleri
15:07 KADIKÖY'DE YANGIN ANNE BABA ÖLDÜ, ENGELLİ OĞULLARI KURTARILDI (2) (Ölen anne babanın fotoğrafı)